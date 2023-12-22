أخت الزعيم الكوري الشمالي تسخر من خطاب الرئيس يون بمناسبة العام الجديد

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نددت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بخطاب الرئيس يون صوك يول بمناسبة رأس السنة الجديدة والذي كشف فيه عن خطة لاستكمال تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ونظام الردع الموسع لردع أي تهديد نووي أو صاروخي من قبل النظام الكوري الشمالي.وفي بيان أصدرته أمس الثلاثاء، قالت "كيم يو جونغ"، أخت الزعيم الكوري الشمالي التي تشغل منصب نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، إن خطة الردع الموسع تقدم مبررا لكوريا الشمالية لمواصلة تحفيز الجهود من أجل تأمين قدرة نووية أكبر.ونسبت "كيم" ساخرة الفضل إلى الرئيس يون في جعل القلق بشأن الأمن أمرا شائعا في كوريا الجنوبية. كما أشادت ساخرة بمساهمة يون في تعزيز كوريا الشمالية لقوتها العسكرية، مشيرة إلى إدخال الأصول النووية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية كمبرر لهذا التطور.وأضافت أن إشارة يون إلى نظام كوريا الشمالية وجيشها هما "العدو الرئيسي الذي يجب تدميره"، توضح من هو الخصم الحقيقي لبلادها، وهو ما ينقل مسؤولية التوتر المتزايد في شبه الجزيرة الكورية إلى سيول.كما سخرت كيم من الرئيس يون ووصفته بأنه ذو "تفكير أحادي الأبعاد" مقارنة بسلفه الليبرالي "مون جيه إين"، الذي وصفته بأنه "حكيم" و"ماكر".