الرئيس يون يتلقى تقارير حول سياسات العام الجديد اعتبارا من الغد الخميس

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سيبدأ الرئيس "يون صوك يول" في تلقي تقارير سياسية من الحكومة بشأن العام الجديد اعتبارا من يوم الغد الخميس.وأوضح المكتب الرئاسي الكوري اليوم الأربعاء أن تلك التقارير سوف يتم تسليمها إلى الرئيس في عشر جلسات ستعقد على شكل مناقشات بين الرئيس والجمهور والخبراء حول موضوعات معينة في مواقع مختلفة، وذلك خلافا للتقارير الحكومية بشكلها السابق في الأعوام الماضية والتي كانت تتم في المكتب الرئاسي السابق "تشونغ وا ديه".وتشمل القضايا التي سيتم تناولها كلا من: الإسكان والوظائف والشركات الصغيرة والمتوسطة والسلامة العامة والنقل وإصلاح القطاع الطبي وانخفاض معدلات المواليد وسياسات الطاقة، وستبدأ بمناقشة سبل تحسين معيشة الشعب والوضع الاقتصادي، غدا الخميس.وقال المكتب الرئاسي إنه يدرس الأماكن المناسبة لكل موضوع، مع عقد الإحاطة الثانية بشأن سياسات الإسكان يوم الأربعاء القادم في منطقة مخصصة لإعادة التطوير.ومن بين الأماكن المرشحة أيضا لعقد جلسات الإحاطة السياسية: المجمعات الصناعية والجامعات ومواقع مشروعات مرافق النقل الحضرية والوحدات العسكرية.وأضاف المكتب الرئاسي أنه أصدر أوامره بإتاحة الفرصة لإجراء مناقشات معمقة حول الموضوعات المرتبطة ارتباطا وثيقا بسبل تحسين معيشة الشعب، والتي تشمل الوزارات ذات الصلة والخبراء والأطراف المعنية.