الحكومة الكورية تقر مشروع قانون لعزل مرتكبي الجرائم الجنسية

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وافق مجلس الوزراء الكوري على مشروع قانون يقضي بإلزام مرتكبي الجرائم الجنسية عالية الخطورة بالإقامة في مرافق محددة تخصصها الدولة.وقالت وزارة العدل إنه تمت الموافقة على مشروع القانون المعروف باسم "قانون جيسيكا" في اجتماع لمجلس الوزراء عقد أمس الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم سن هذا القانون بالحصول على المصادقة البرلمانية لاحقا.الجدير بالذكر أن قانون جيسيكا قد تم سنه في ولاية فلوريدا الأمريكية في عام 2005، وأصبح ساري مفعوله في حوالي 40 ولاية أمريكية. وتمت تسمية القانون على اسم "جيسيكا لونسفورد" من ولاية فلوريدا، وهي فتاة كان يبلغ عمرها 9 أعوام، وتم اختطافها واغتصابها وقتلها في عام 2005 على يد مرتكب الجرائم الجنسية "جون كوي".وينص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء الكوري على أن تتم إقامة مرتكبي الجرائم الجنسية عالية الخطورة بشكل إلزامي في المرافق التي تخصصها الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية.وقالت وزارة العدل إن عدد مرتكبي الجرائم الجنسية عالية الخطورة الذين سيتم فرض قيود على أماكن إقامتهم قد بلغ 325 مدانا حتى نهاية عام 2022، وأنه سيزيد بمقدار 187 مدانا سيتم الإفراج عنهم من السجن حتى عام 2025.