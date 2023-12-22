نائبة من الحزب الحاكم تنضم لحزب جديد يتزعمه رئيس الحزب الحاكم السابق

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أعلنت النائبة عن حزب قوة الشعب الحاكم "هوه أون آه" انشقاقها من الحزب وانضمانها لحزب جديد من المقرر أن يطلقه رئيس الحزب الحاكم السابق "لي جُون صوك".وقالت النائبة "هوه" في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء إنها ستترك اليوم حزب قوة الشعب ضمن سعيها لمنع الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي من تحقيق فوز كاسح في الانتخابات العامة في شهر أبريل القادم.وأكدت أن الحزب الحاكم يتجنب المشاكل الناجمة عن السياسات الخاطئة ونقص التواصل مع إدارة الرئيس "يون صوك يول"، والهوس الأيديولوجي، وتعيين عدد مفرط من وكلاء النيابة في الوظائف الحكومية، والاستجابة الضعيفة للادعاءات المحيطة بأسرة الرئيس.وأضافت أن جوهر هذه المشاكل لن يتغير مع تنصيب وزير العدل السابق "هان دونغ هون" رئيسا للجنة الطوارئ في الحزب الحاكم.