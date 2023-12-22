تقرير يؤكد أن عام 2023 كان الأكثر سخونة في كوريا على الإطلاق

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اتضح أن عام 2023 كان العام الأكثر سخونة في كوريا على الإطلاق، وسط تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء إن متوسط درجات الحرارة في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي قد بلغ 13.7 درجة مئوية، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ وضع المعيار الجديد للقياس في عام 1973.وكان متوسط درجات الحرارة في العام الماضي أعلى بمقدار 0.3 درجة من الرقم القياسي السابق البالغ 13.4 درجة المسجل في عام 2016.ومن بين أعلى 10 متوسطات لدرجات الحرارة، اتضح أنه تم تسجيلها جميعا فيما بعد عام 2005، باستثناء عامي 1998 و1994، وهو ما يشير إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري آخدة في التسارع.وكان من المتوقع بالفعل أن يكون العام الماضي هو العام الأكثر سخونة، حيث كان المتوسط الشهري لدرجات الحرارة من يناير وحتى نوفمبر أعلى مما كان عليه في السنوات الماضية.يذكر أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كانت قد توقعت في تقريرها المؤقت الصادر يوم الثلاثين من شهر نوفمبر من العام الماضي، أن يكون عام 2023 هو أكثر الأعوام سخونة عالميا منذ 174 عاما.