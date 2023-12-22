كوريا تشهد أقل عدد للمواليد الجدد في العام الماضي

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سجل إجمالي عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي أقل مستوياته على الإطلاق.وطبقا لتقرير حول الإحصاء السكاني أصدرته وزارة الإدارة العامة والأمن اليوم الأربعاء، انخفض عدد المواليد الجدد في شهر ديسمبر من العام الماضي إلى مستوى 16 ألفا، مسجلا بذلك أقل مستوياته أيضا.وبلغ إجمالي عدد المواليد الجدد المسجلين في العام الماضي 235 ألفا و39 طفلا، منهم 120 ألفا و419 من الذكور، و114 ألفا و620 من الإناث.وكان إجمالي عدد المواليد الجدد 263 ألفا و127 في عام 2021، ثم انخفض إلى 254 ألفا و628 في عام 2022.وبلغ عدد السكان في كوريا الجنوبية 51 مليونا و325 ألفا و329 نسمة على أساس شهر ديسمبر من العام الماضي، بانخفاض مقداره 113 ألفا و709 مقارنة بالعام الأسبق.