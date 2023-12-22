الرئيس يون يتبادل تحيات العام الجديد مع ممثلي القطاعات المختلفة

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الأربعاء جلسة لتبادل تحيات العام الجديد مع ممثلي القطاعات المختلفة.وحضر الجلسة أكثر من 200 شخص يمثلون القطاعات الحكومية والاقتصادية والعمالية والدينية، بمن فيهم رئيس البرلمان "كيم جين بيو"، ورئيس المحكمة العليا "تشو هي ديه"، ورئيس المحكمة الدستورية "لي جونغ سوك"، ورئيس الوزراء "هان دوك سو"، ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات "نوه تيه آك"، إلى جانب رئيس لجنة الطوارئ في حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون"، وزعيم التكتل البرلماني عن الحزب الحاكم "يون جيه أوك".ولم يحضر الجلسة رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" بسبب وجوده حاليا في المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لحادث طعن أمس الثلاثاء في مدينة بوسان.وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة، أعرب الرئيس "يون" عن تقديره لمن بذل جهودا في العام الماضي لإنشاء بلد يسعد فيه الناس، ومجتمع يشعر فيه الجميع بالدفء، داعيا كل أفراد الشعب إلى العمل الجاد هذا العام لتحقيق السعادة للجيل القادم وتحسين مستوى المعيشة.