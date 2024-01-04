ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 64 شخصا

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ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة والذي ضرب محافظة "إيشيكاوا" اليابانية يوم الاثنين الماضي إلى 64 شخصا.ووفقا لهيئة "كيودو" اليابانية للأنباء وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، قالت سلطات "إيشيكاوا" إن 64 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم حتى الساعة 11 من صباح أمس الأربعاء.وقالت "إن إتش كيه" إن عدد المصابين يقدر بحوالي 370 شخصا، من بينهم 304 في محافظة "إيشيكاوا" وحدها.وقالت وسائل إعلام محلية إنه يخشى أن يستمر عدد الضحايا في الارتفاع، حيث انهارت العديد من المباني وأصبحت الطرق المؤدية إلى المناطق المتضررة غير صالحة للاستخدام.كما أدى الزلزال إلى انقطاع الكهرباء عن 33 ألفا و800 أسرة وانقطاع المياه عن ما لا يقل عن 95 ألف أسرة في "إيشيكاوا".وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنه تم رصد 448 هزة بقوة درجة أو أعلى حتى الساعة الثالثة من صباح يوم الأربعاء في شبه جزيرة "نوتو"، منذ وقوع الهزة الرئيسية في الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين.