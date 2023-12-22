واشنطن تجدد التزامها بالحوار مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مرة أخرى التزامها بالدبلوماسية والحوار مع كوريا الشمالية، بعد أن أمر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الجيش بتسريع استعداداته للحرب وشدد على الموقف الصارم تجاه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم الوزارة "ماثيو ميلر" أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي إن واشنطن ستظل ترحب بالمحادثات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ، حيث تعتقد الولايات المتحدة أن هذا سيكون "الطريق المفضل" لتحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل.وقال "ميلر" إن الاتصال المباشر سيظل هو سياسة الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن حكومة كوريا الشمالية مستعدة للحوار.وفي الفترة الأخيرة، أعلن "كيم" عن تحول كبير في سياسات كوريا الشمالية تجاه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث قرر إنهاء جهود المصالحة وإعادة التوحيد مع الجنوب.وفي ختام 5 أيام من الاجتماع الرئيسي للحزب الحاكم في نهاية العام يوم السبت الماضي، أعاد "كيم" تعريف العلاقات بين الكوريتين على أنها "علاقة بين دولتين متعاديتين في حالة حرب".