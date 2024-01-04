الرئيس يون يستعد لعقد جلسات تقارير السياسات السنوية

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من المقرر أن يتلقى الرئيس "يون صوك يول" تقارير السياسات السنوية بدءا من اليوم الخميس.وأعلن المكتب الرئاسي في وقت سابق أن تقارير هذا العام ستعقد في شكل مناقشات بين الرئيس والجمهور والخبراء في موضوعات معينة في مواقع مختلفة، خروجا عن التقارير الوزارية في العام الماضي التي عُقدت في المكتب الرئاسي السابق "تشونغ وا ديه".وسوف يكون موضوع الجلسة الأولى اليوم الخميس هو "الاقتصاد الحيوي من أجل الشعب".وسيتم عقد 10 جلسات لمعالجة قضايا مثل الإسكان والوظائف والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والسلامة العامة والنقل والإصلاحات الطبية وانخفاض معدل المواليد وسياسات الطاقة.ووفقا للمكتب الرئاسي، سيتم عقد جلسة الإحاطة الثانية بشأن الإسكان يوم الأربعاء القادم في منطقة مخصصة لإعادة التطوير.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي إن هذا الشكل الجديد هو جزء من الجهود المبذولة لتنفيذ مبادئ الرئيس "يون" في إدارة الدولة مع التركيز على معيشة الناس.