مقتل أكثر من 100 شخص في تفجير النصب التذكاري لقائد عسكري إيراني

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أفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن 103 أشخاص وإصابة 188 آخرين يوم الأربعاء في إيران، بعد انفجارين استهدفا نصبا تذكاريا للجنرال السابق "قاسم سليماني".وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، انفجرت قنبلتان بعد ظهر الأربعاء خلال المراسم التذكارية في موقع دفنه في مدينة "كرمان"، على بعد 820 كيلومترا من العاصمة الإيرانية "طهران".ووصفت السلطات المحلية الانفجارين بأنهما "هجمات إرهابية"، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن تلك التفجيرات حتى الآن، لكن الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" اتهم إسرائيل بالمسؤولية عن الانفجارات، وقال إنها ستدفع "ثمنا باهظا"، كما اتهم النظام الصهيوني باستهداف قائد خارج الأراضي الفلسطينية بزعم ارتكاب جرائم إرهابية.وقد أعلنت الحكومة الإيرانية يوم حداد وطني اليوم الخميس.وقد قُتل "سليماني" في غارة جوية أمريكية أمر بها الرئيس السابق "دونالد ترامب" في مطار بغداد الدولي قبل 4 سنوات.