احتياطي كوريا من النقد الأجنبي يرتفع للشهر الثاني في ديسمبر

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ارتفعت قيمة احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي في شهر ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، بسبب انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر بلغ 420.15 مليار دولار، بزيادة مقدارها 3.07 مليار دولار مقارنة بالشهر الأسبق.وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة ودائع العملات الأجنبية في المؤسسات المالية، وارتفاع قيمة الأصول غير الدولارية بعد انخفاض قيمة العملة الأمريكية بنسبة 1.5% الشهر الماضي.بذلك أصبحت كوريا الجنوبية حتى نهاية نوفمبر تاسع أكبر دولة في العالم من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من 3 تريليونات دولار، وتلتها اليابان ثم سويسرا والهند.