سيول تعرب عن قلقها خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن التوتر في البحر الأحمر

Photo : YONHAP News

أعربت كوريا الجنوبية، التي بدأت فترة عملها لمدة عامين كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن تصاعد التوتر في البحر الأحمر، وذلك في أول اجتماع للمجلس في العام الجديد.وفي جلسة مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة في "نيويورك" أمس الأربعاء، أعرب سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" عن مخاوفه بشأن الهجمات التي وصفها بأنها "متهورة وغير قانونية" ضد السفن التجارية، من قبل المتمردين الحوثيين في البحر الأحمر.وقد تعرضت سفينة حاويات لهجوم في البحر الأحمر مؤخرا من قبل المسلحين الحوثيين المتمركزين في اليمن والمدعومين من إيران.وقال السفير "هوانغ" إن البحر الأحمر ممر مائي مهم للتجارة الدولية، وأي تهديد أو تدخل في حرية الملاحة فيه، المعترف بها بموجب القانون الدولي، لا يمكن التسامح معه أو تبريره.وأضاف أن الوضع الخطير في قطاع غزة يثير المخاوف بشأن احتمال انتشار الصراع إلى مناطق أخرى، داعيا إلى بذل جهود شاملة لتخفيف التوتر في المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر.وقد بدأت كوريا الجنوبية هذا الأسبوع فترة عملها كعضو غير دائم منتخب في مجلس الأمن الدولي لعامي 2024 و2025، إلى جانب الجزائر وغويانا وسيراليون وسلوفينيا.