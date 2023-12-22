نسبة الأسر المكونة من شخص واحد في كوريا تتخطى 40%

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تجاوزت نسبة الأسر المكونة من شخص واحد من بين جميع الأسر في كوريا الجنوبية مستوى 40%، مع استمرار تزايد عدد الكوريين غير المتزوجين وكبار السن الذين يعيشون بمفردهم.وقال تقرير بعنوان "الوضع الحالي لعدد السكان" أصدرته وزارة الإدارة العامة والأمن الكورية اليوم، إن إجمالي عدد الأسر المسجلة في شهر ديسمبر الماضي بلغ 23 مليونا و914 ألفا و851 بزيادة قدرها 209 آلاف و37 أسرة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 الذي كان قد بلغ فيه 23 مليونا و705 ألفا و814.وبلغ عدد الأسر المكونة من شخص واحد 9 ملايين و936 ألفا و600، بزيادة قدرها 211 ألفا و344، بعدما كان 9 ملايين و724 ألفا و256 في شهر ديسمبر من عام 2022، مما يدل على أن الأسر المكونة من شخص واحد لعبت دورا كبيرا في زيادة إجمالي عدد الأسر الكورية.وبلغت نسبة الأسر المكونة من شخص واحد 42%، أي ما يزيد عن 4 من بين كل 10 أسر.كما ارتفع عدد الأسر المكونة من شخصيْن بشكل طفيف من 5 ملايين و744 ألفا و486 في عام 2022، إلى 5 ملايين و866 ألفا و73، كما زاد عدد الأسر المكونة من 3 أشخاص بشكل طفيف أيضا من 4 ملايين و15 ألفا و553، إلى 4 ملايين و29 ألفا و815 خلال نفس الفترة.من ناحية أخرى، اتضح أن عدد الأسر متعددة الأشخاص قد بدأ ينخفض، حيث انخفض عدد الأسر المكونة من 4 أشخاص من 3 ملايين و250 ألفا و715 إلى 3 ملايين و148 ألفا و835، بينما انخفض عدد الأسر المكونة من 5 أشخاص من 776 ألفا و259 إلى 743 ألفا و232.