الجيش الكوري يجري أول مناورات مشتركة مع الجيش الأمريكي هذا العام

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه أجرى أول مناورات مشتركة مع الجيش الأمريكي في العام الجديد.وأجرى لواء "البرق" التابع لفرقة المشاة الآلية في العاصمة سيول، ولواء "سترايكر" التابع للفرقة المشتركة الكورية الأمريكية والفرقة الثانية الأمريكية، مناورات مشتركة على الرماية القتالية في مركز "سُنغ جين" للتدريب في مدينة "بو تشون" بمقاطعة "كيونغ كي" لمدة أسبوع، بدءا من يوم 27 ديسمبر الماضي.وقال الجيش إنه أجرى هذه المناورات للتحقق من قابلية التشغيل البيني لأصول التنقل والقوة النارية والقيادة والسيطرة للمجموعة القتالية المشتركة بين البلدين، وذلك في ظل الوضع الأمني ​​الخطير في مستهل العام الجديد، ومن أجل مواصلة تعزيز القدرات التشغيلية للبلدين الحليفين.وأضاف أنه قد شارك في هذه المناورات معدات كورية وأمريكية من أجل زيادة قابلية التطبيق الفعلي في الميدان، بما في ذلك المعدات الكورية مثل الدبابات "كي 1 إيه 2" والمركبات المدرعة "كي 200"، ودبابات إزالة العوائق "كي 600"، ودبابات الجسر "إيه في إل بي"، والبلدوزر القتالي المدرع "كي إم 9 إيس"، إلى جانب إجمالي 110 من المعدات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك الطائرات الهجومية "إيه 10"، والعربات المدرعة من طراز "سترايكر".وأوضح الجيش الكوري أن هذه المناورات كانت بمثابة تدريب مشترك يقوم فيه قائد كتيبة كورية بتشغيل أصول الجيش والقوات الجوية الأمريكية بشكل متكامل، واستهدفت أيضا إتقان وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة المتكاملة بين كوريا والولايات المتحدة، وإجراءات عمليات دقيقة لتحقيق الأهداف المشتركة.