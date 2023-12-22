سيول وواشنطن وطوكيو تجري مشاورات أمنية عبر الفيديو

Photo : YONHAP News

عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مشاورات عبر الفيديو على مستوى نواب مستشاري الأمن القومي، حيث تمت مناقشة سبل الاستجابة للتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.وصرح المكتب الرئاسي في سيول بأن النائب الأول لمستشار الأمن القومي "كيم تيه هيو" عقد اليوم الخميس مشاورات مع نظيريْه الأمريكي "كورت كامبل" والياباني "إيتشيكاوا كييتشي"، من أجل تقاسم التقييمات بشأن التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو، واتفقوا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في ظل استمرار روسيا وكوريا الشمالية في نفي التعاون العسكري المتبادل بينهما.كما أشاروا إلى أن أي نقل سلاح من بيونغ يانغ إلى موسكو سيكون انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، مشددين على أن روسيا قد شاركت في إصدار تلك القرارات كعضو دائم في المجلس، ومن ثم يتوجب عليها الالتزام بها.كما اتفق المسؤولون الأمنيون الثلاثة على تعزيز نظام التعاون الكوري الأمريكي الياباني الذي تم إرساؤه في قمة كامب ديفيد في شهر أغسطس من العام الماضي، والتعامل الفعال مع أي استفزازات إضافية من قبل كوريا الشمالية، وقضايا التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، كأعضاء في مجلس الأمن خلال عام 2024.