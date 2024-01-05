انعقاد الجولة الأولى من حوار المحيطين الهندي والهادئ بين كوريا وأمريكا واليابان

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان غدا السبت الجولة الأولى من حوار المحيطين الهندي والهادئ، حيث تجري مناقشة القضايا المتعلقة بسبل تعزيز التعاون الثلاثي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقالت وزارة الخارجية الكورية أمس الخميس إن انعقاد هذا الحوار يأتي بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في محادثات القمة بين قادة الدول الثلاث في كامب ديفيد بالولايات المتحدة في شهر أغسطس من العام الماضي.وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن القضايا التي ستتم مناقشتها في الحوار سوف تتركز على التعاون المشترك بين الدول الثلاث في تنفيذ استراتيجياتها تجاه دول جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ.وعلى هامش انعقاد حوار المحيطين الهندي والهادئ، سيعقد نائب وزير الخارجية الكوري "جونغ بيونغ وان" اجتماعا مع نظيره الأمريكي "كريتن برينك"، حيث يبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.