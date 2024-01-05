الزعيم الكوري الشمالي يتفقد مصنع منصات إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات

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أفادت تقارير وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن زعيمها "كيم جونغ أون" زار مصنعا لإنتاج منصات إطلاق متنقلة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات مع ابنته "جو إيه".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن "كيم" تفقد القاذفات الرئيسية والمركبات العسكرية التي يتم تصنيعها هناك.وأشاد "كيم" بالعمال لتجاوزهم هدف الإنتاج الذي قدمه الحزب وتحفيز الجهود لتحقيق هدف جديد لعام 2024، وأكد على دور ومكانة المصنع في جهود تحقيق المهمة التاريخية المتمثلة في تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية.ورافق "كيم" شقيقته "كيم يو جونغ" وغيرها من كبار المسؤولين في الحزب.كما نشرت صحيفة "رودونغ شينمون"، الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم، نفس الخبر مع صور كيم وابنته وهما يتفقدان المصنع، بينما كانت العديد من القاذفات في خلفية الصورة.