كوريا الشمالية تزرع ألغاما على طريق السكك الحديدية كيونغ أوي

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قامت كوريا الشمالية بزرع عدد كبير من الألغام الأرضية على طول خط السكك الحديدية "كيونغ أوي" داخل المنطقة منزوعة السلاح منذ أوائل ديسمبر من العام الماضي.وصرح مصدر عسكري في سيول بأنه منذ أن أعلنت كوريا الشمالية تخليها عن الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018، اكتشفت أصول المراقبة العسكرية الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ تزرع ألغاما على الطريق المتاخم للسكك الحديدية.وقد تم الانتهاء من الطريق الذي يربط بين الكوريتين في عام 2004، وكان يستخدمه مسؤولو الشركات العاملة في مجمع "كيسونغ" الصناعي المشترك بين الكوريتين بعد افتتاح مكتب الجمارك والهجرة والحجر الصحي في عام 2006 في محطة "دوراسان"، جنوب الحدود مباشرة.ويبدو أن كوريا الشمالية قامت أيضا بإعادة بناء العديد من مراكز الحراسة الأحد عشر داخل المنطقة منزوعة من السلاح باستخدام الخرسانة.وكانت كوريا الشمالية قد هدمت الـ11 موقعا تنفيذا لاتفاق عام 2018 الذي يهدف إلى تخفيف التوتر عبر الحدود، لكنها بدأت في إعادة بناء تلك المواقع وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة منزوعة السلاح بعد انسحابها من الاتفاقية في نوفمبر الماضي.