الدجاج أكثر الأطباق الكورية تفضبلا لدى الأجانب

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تبين أن الدجاج الكوري هو أكثر الأطباق الكورية تفضيلا لدى الأجانب.وفي مسح أجرته وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية ومعهد ترويج الأغذية الكورية في العام الماضي على الأجانب المقيمين في 18 مدينة حول العالم، قال 16.5% من المشاركين في المسح إن الدجاج الكوري هو الطبق الكوري المفضل لديهم، وتلاه كل من المعكرونة سريعة التحضير "راميون" بـ11.1%، والمخلل "كيم تشي" بـ9.8%، والأرز المختلط مع الخضروات واللحوم "بيبيمباب" بـ8.8%.واحتل الدجاجُ الذي يتم طهيه بالطريقة الكورية المركزَ الأول من بين الأطباق الكورية التي تناولها المشاركون بشكل متكرر خلال فترة عام، وتلاه كل من الكيمتشي والراميون.وأجاب 40.2% من المشاركين في المسح أن القائمة التي تتبادر إلى أذهانهم عندما يفكرون في الطعام الكوري هي: الكيمتشي"، ثم البيبيمباب، والدجاج الكوري، واللحم المشوي "بولغوغي"، و"طوكبوكي"، و"كيمباب"، و"راميون".وقال 60% من المشاركون إن لديهم معرفة جيدة عن الأطعمة الكورية، بزيادة نسبتها 2.4% مقارنة بالعام الأسبق.كما قالوا إن الأطعمة الكورية تتميز بنكهات متوفرة وأسعار معقولة وشعبية واتجاه جديد.