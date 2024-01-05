كوريا الشمالية تطلق أكثر من 200 قذيفة مدفعية باتجاه البحر الغربي

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في موجز صحفي اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 200 قذيفة مدفعية باتجاه البحر الغربي بدءا من الساعة التاسعة من صباح اليوم ولمدة ساعتين.وتم إطلاق القذائف المدفعية من شمال جزيرتيْ "يون بيونغ" و"بيك ريونغ" الحدوديتين في كوريا الجنوبية، وقد سقطت القذائف شمالي خط الحدود في البحر الغربي، دون أن تلحق أي ضرر بالمواطنين الكوريين الجنوبيين المقيمين في هاتين الجزيرتين أو جنود الجيش الكوري الجنوبي هناك.ووصفت هيئة الأركان المشتركة عملية إطلاق قذائف المدفعية بأنها "استفزاز كوري شمالي يهدد السلام ويصعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية"، خاصة بعد إنهاء بيونغ يانغ من جانب واحد في شهر نوفمبر من العام الماضي للاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين في عام 2018.وحثت الهيئة بيونغ يانغ على وقف مثل تلك الاستفزازات على الفور، محذرة بشدة من أن كوريا الشمالية هي الجهة المسؤولة عن تصعيد التوتر في المنطقة.وأضافت أن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي ينسقان بشكل وثيق لتعقب ومراقبة تحركات كوريا الشمالية، كما يدرس الجيش الكوري الجنوبي اتخاذ إجراءات مماثلة ردا على استفزازات بيونغ يانغ.