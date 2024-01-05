واشنطن توقف تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس 9 لإجراء فحوصات على الأمان

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أمرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بوقف تشغيل الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" مؤقتا لإجراء فحوصات على الأمان والسلامة فيها، كما انضمت دول الاتحاد الأوربي وتركيا إلى البلدان التي أوقفت تشغيل هذه الطائرات.جاء ذلك بعد أن تعرضت طائرة ركاب من هذا الطراز تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" الأمريكية، وعلى متنها 177 شخصا، لتحطم في لوحة إحدى نوافذها بعد حوالي 30 دقيقة من إقلاعها، مما أجبرها على الهبوط اضطراريا في ولاية أوريغون الأمريكية يوم الجمعة الماضي. وكانت تلك الطائرة قد أقلعت من مطار بورتلاند الدولي حوالي الساعة الخامسة مساء، قبل أن تعود بسلام، بعدما أفاد الطاقم عن حدوث مشكلة في ضغط الهواء داخل الكابينة.الجدير بالذكر أن هناك 215 طائرة من هذا الطراز، "بوينغ 737 ماكس 9"، في الخدمة حاليا في جميع أنحاء العالم.وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الأراضي والبنية التجتية والنقل الكورية تعليمات لشركات الطيران المحلية لإجراء فحوصات على طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" المماثلة، حيث لا توجد في الخدمة حاليا في كوريا طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 9".