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السياسية

النيابة العامة تتعهد بالتعامل بصرامة مع إساءة استخدام نظام الإيداع لدى المحاكم

Write: 2024-01-08 11:19:21

النيابة العامة تتعهد بالتعامل بصرامة مع إساءة استخدام نظام الإيداع لدى المحاكم

Photo : YONHAP News

تعهدت النيابة العامة في كوريا بالتعامل بصرامة مع ما يسمى بـ"الوديعة المفاجئة" للمدعي من قبل المُدَعى عليه في القضايا الجنائية قبل النطق بالحكم دون موافقة الضحية.
وقال مكتب المدعي العام الأعلى أمس الأحد إنه أمر مكاتب النيابة باتخاذ إجراءات للتعامل مع إساءة استخدام هذا النظام الذي يسمح للمدعى عليه الذي يُحاكم في قضية جنائية، بتقديم وديعة للمدعي حتى لو لم يعرف المدعى عليه المعلومات الشخصية للضحية أو معلومات الاتصال.
وقد تم تطبيق هذا النظام لمنع المدعى عليه من استخدام وسائل غير قانونية لمعرفة المعلومات الشخصية للضحية من أجل الضغط أو التهديد بهدف التوصل إلى تسوية.
ومع ذلك، كانت هناك انتقادات حول هذا النظام، حيث يسيء بعض المتهمين استخدامه لتقديم إيداع مفاجئ للضحية بعد انتهاء إجراءات المحكمة حتى لا يتمكن المدعي من إثارة اعتراضات على الإيداع في محاولة لتخفيف العقوبة.
ولمعالجة مثل تلك الممارسات، اقترحت النيابة العامة أن يطلب المدعون تأجيل الحكم أو إعادة فتح الإجراءات القانونية، والتأكد بسرعة من رأي الضحية بشأن الإيداع وإبلاغه إلى المحكمة، ومطالبة المحكمة بإصدار الحكم بعناية.



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