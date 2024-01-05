كوريا الشمالية تطلق نيران مدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية لليوم الثالث

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أجرت كوريا الشمالية مناورات مدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية مع كوريا الجنوبية لليوم الثالث على التوالي، يوم أمس الأحد.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 90 قذيفة على المياه إلى الشمال من جزيرة "يون بيونغ" الكورية الجنوبية لمدة 70 دقيقة تقريبا، اعتبارا من الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس.وقد اكتشف الجيش الكوري الجنوبي أن القذائف سقطت في المنطقة العازلة في شمال خط الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين في البحر الأصفر. وأوضح مسؤول في هيئة الأركان المشتركة أن المدفعية لم تحدث أي أضرار لكوريا الجنوبية، وأضاف أن الجيش لا يخطط للرد بتدريبات إطلاق النار.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، أطلقت كوريا الشمالية حوالي 200 قذيفة مدفعية بالقرب من جزيرتيْ "يون بيونغ" وبينغ نيونغ" الحدوديتين الغربيتين التابعتين لكوريا الجنوبية يوم الجمعة، مما دفع سكان الجزيرتين إلى الاحتماء في مخابئ، بينما أجرى الجيش الكوري الجنوبي تدريبات بالذخيرة الحية ردا على ذلك.وفي اليوم التالي، أطلقت كوريا الشمالية حوالي 60 قذيفة على المياه بالقرب من جزيرة "يون بيونغ"، وسقط بعضها في المنطقة البحرية العازلة، لكن الجيش اختار عدم الرد بتدريبات مدفعية بعد التوصل إلى تقييم بأن اتجاه إطلاق النار كان أقل استفزازا من يوم الجمعة.