انخفاض كبير في درجات الحرارة في كوريا صباح اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

تشهد كوريا الجنوبية سماء صافية اليوم الاثنين، بينما بدأ الأسبوع بانخفاض حاد في درجات الحرارة في الصباح.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، انخفضت درجات الحرارة بدءا من الساعة الخامسة صباحا إلى حوالي عشر درجات مئوية تحت الصفر في كل من سيول وإنتشون وسو وان في المنطقة الوسطى، وفي تشون تشن في مقاطعة كانغ وان، مع إصدار تحذيرات من موجة البرد في المناطق الداخلية.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بعد ظهر اليوم بين سالب واحد إلى ست درجات، بما في ذلك صفر مئوية في سيول.ومن المتوقع حدوث أمواج بارتفاع يتراوح بين مترين وأربعة أمتار في المياه قبالة جزيرة جيجو والمناطق الساحلية الجنوبية، كما يُتوقع هطول أمطار وثلوج يوم الغد الثلاثاء بدءا من منطقة العاصمة والمناطق الداخلية في مقاطعة كانغ وان، والمناطق الساحلية الغربية في شمال مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ في الصباح.