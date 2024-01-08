المكتب الرئاسي يدرس إعادة إنشاء مكتب خاص بالسيدة الأولى

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يدرس المكتب الرئاسي الكوري كيفية إدارة الحكومة السابقة لمكتب خاص بالسيدة الأولى، وسبل إعادة إنشاء ذلك المكتب في ظل الحكومة الحالية.وصرح مصدر مسؤول في المكتب الرئاسي لقناة كي بي إس أمس الأحد بأن المراجعة جارية لهذه العملية التي كانت قائمة في ظل الحكومة السابقة، وكذلك إدارة مكاتب زوجات القادة الأجانب.وقال مسؤول كبير آخر إنه في حالة إنشاء مثل هذا المكتب، فسوف يعمل كمنظمة مستقلة، وأضاف أن الحجم والتفاصيل الأخرى قيد المراجعة أيضا.وفي حديثه للصحفيين يوم الجمعة الماضي، بعد أن استخدم الرئيس "يون صوك يول" حق النقض ضد مشروع قانون يسعى إلى إجراء تحقيق خاص مع زوجته "كيم كون هي"، قال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي للصحفيين إنه سيمكن إعادة إنشاء مكتب خاص بالسيدة الأولى إذا اعتبرت غالبية الجمهور أن ذلك سيكون مفيدا.وكان الرئيس "يون" قد قرر تفكيك المكتب وفقا لتعهدات حملته الانتخابية ضمن تقليص حجم المكتب الرئاسي.