خبراء ينصحون بالتجديد والابتكار في صناعة أشباه الموصلات الكورية

Photo : KBS News

نصح بعض الخبراء بأن تتخذ كوريا الجنوبية خطوات جريئة وأن تنفذ ابتكارت تكنولوجية، مع تعزيز القدرة على تصميم أشباه الموصلات، باعتبار أن تلك شروطٌ أساسية لكي تتمكن من خلالها الشركات الكورية من الحفاظ على تفوقها في السوق العالمية.ويشير الخبراء إلى أن صناعة أشباه الموصلات التي تعد عمودا فقريا للصناعات الكورية، قد مرت بفترة صعبة خلال العام الماضي وسط المنافسات الدولية المتصاعدة بشأن الهيمنة التكنولوجية.فقد شهدت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات عجزا ماليا في الربع الأول من العام الماضي في مجال أشباه الموصلات وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاما، بينما تجاوز إجمالي عجزها المالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 12 تريليون وون.ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض حجم مبيعات أجهزة الهواتف الذكية نتيجة للركود الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على رقائق الذاكرة.وقد تسببت الزيادة في العجز المالي في قيام شركات أشباه الموصلات الكورية بتخفيض حجم إنتاجها، حيث بدأت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات في تخفيض حجم إنتاجها من أشباه الموصلات لأول مرة منذ 25 عاما، بعدما قامت شركة "إس كي هاينكس" بتخفيض حجم إنتاجها أيضا.ورغم ذلك، تشير بعض التقارير إلى وجود دلائل إيجابية على ارتفاع أسعار أشباه الموصلات وزيادة حجم صادراتها منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد أن شهدت صناعة أشباه الموصلات الكورية أسوأ ركود في النصف الأول.وبالتالي زادت صادرات الشركتين الكوريتين من أشباه الموصلات بفضل تعافي الطلب على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي المستخدمة في قطاع الذكاء الاصطناعي.