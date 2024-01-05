25% زيادة في قيمة الصفقات الخارجية الكورية لبناء وحدات صناعية

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تجاوزت قيمة الصفقات التي حصلت عليها كوريا الجنوبية لبناء وحدات صناعية في الخارج خلال العام الماضي مستوى 30 مليار دولار، بزيادة نسبتها 25% مقارنة بالعام الأسبق.وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين أن قيمة تلك الصفقات بلغت 30 مليارا و230 مليون دولار، بزيادة مقدارها 6 مليارات و50 مليون دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ عام 2015.وأضافت الوزارة أن قيمة صفقات بناء الوحدات الصناعية التي حصلت عليها الشركات الكورية منذ بداية العام الماضي وحتى منتصف شهر ديسمبر، بلغت 28 مليارا و730 مليون دولار، لكن تم الحصول على صفقة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار من كندا لبناء وحدة عائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يوم التاسع والعشرين من ديسمبر، مما أدى إلى تجاوز إجمالي حجم الصفقات 30 مليار دولار في العام الماضي.وأرجعت الوزارة السبب في زيادة حجم صفقات بناء الوحدات الصناعية في الخارج إلى زيادة العقود التي أبرمتها كوريا بعد الزيارات التي قام بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" لدول الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات الكورية في الشرق الأوسط 11 مليارا و420 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يمثل 37.8% من إجمالي حجم تلك الصفقات.