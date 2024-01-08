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السياسية

النائب السابق عن الحزب المعارض الرئيسي لي سانغ مين ينضم للحزب الحاكم

Write: 2024-01-08 13:40:49

النائب السابق عن الحزب المعارض الرئيسي لي سانغ مين ينضم للحزب الحاكم

Photo : YONHAP News

انضم النائب البرلماني "لي سانغ مين"، الذي ترك الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الشهر الماضي، إلى حزب قوة الشعب الحاكم اليوم الاثنين.
وأقام الحزب الحاكم اليوم مراسم تعريفية للنائب "لي"، حيث ارتدى ربطة عنق حمراء، وهو اللون الذي يرمز للحزب الحاكم.
وقال "لي" إن نجاح حكومة الرئيس "يون صوك يول" يعتمد على فوز الحزب الحاكم بأغلبية المقاعد البرلمانية في الانتخابات العامة التي ستجري في شهر أبريل القادم، داعيا الحزب إلى بذل المزيد من الجهود لإصلاح أوجه القصور والعيوب في أسرع وقت.
وأعرب عن أمله في أن يتمكن من المساهمة في فوز حزب قوة الشعب الحاكم في الانتخابات العامة المرتقبة.
وكان النائب "لي" قد ترك الحزب الديمقراطي المعارض في شهر ديسمبر من العام الماضي، منتقدا قيادة رئيس الحزب "لي جيه ميونغ".
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