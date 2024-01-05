23.5 % من القوى العاملة في كوريا من العمال غير الأجراء

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تبين أن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة السابعة من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث معدل العمال غير الأجراء، بمن في ذلك أصحاب الأعمال الخاصة.وطبقا لتقارير صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغ عدد العمال غير الأجراء في كوريا الجنوبية، بمن في ذلك أصحاب الأعمال الخاصة، 6 ملايين و588 ألف شخص، وهو ما يمثل 23.5% من إجمالي عدد العمال على أساس عام 2022، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ أن بدأ إعداد الإحصاءات ذات الصلة في عام 1963.وأشارت التقارير إلى أنت معدل العمال غير الأجراء في كوريا كان قد بلغ ذروته عند 69.3% في عام 1964، ثم انخفض إلى أقل من 50% لأول مرة في عام 1984، وأقل من 30% في عام 2009 الذي عانى فيه العالم من أزمة مالية.وقد شهد معدل العمال غير الأجراء انخفاضا على مدار 24 عاما متتالية منذ عام 1999.وشهد إجمالي عدد العمال زيادة بمقدار 5 ملايين و857 ألف شخص خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2022، فيما انخفض عدد العمال غير الأجراء بمقدار مليون و438 ألف شخص.وجاءت كولومبيا في المرتبة الأولى من حيث معدل العمال غير الأجراء، وتلتها كل من البرازيل والمكسيك واليونان وتركيا وكوستاريكا وتشيلي، أما المرتبة الأخيرة فاحتلتها النرويج.