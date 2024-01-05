مدينة سيول ترفع مستوى الطوارئ بشأن إزالة الثلوج

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رفعت إدارة مدينة سيول مستوى نظام الطوارئ لإزالة الثلوج، اعتبارا من الساعة 11 من مساء أمس الاثنين، حيث من المتوقع أن يصل سمك الثلوج الكثيفة إلى ثمانية سنتيمترات في العاصمة والمناطق المحيطة بها.ووفقا لمسؤولي المدينة، تم إصدار المستوى الأول بشكل استباقي اعتبارا من الساعة 11 مساء، والذي تم رفعه بعد ذلك إلى المستوى الثاني اعتبارا من الساعة 8 من صباح اليوم الثلاثاء، بالتوازي مع تساقط الثلوج. وسوف تقوم إدارة المدينة بتعبئة ثمانية آلاف و488 فردا، وألف و168 من معدات إزالة الثلوج، من أجل منع حدوث أي إزعاج عام.وفي المستوى الثاني، ستمدد إدارة المدينة بمقدار 30 دقيقة الفترة التي يتم فيها تخصيص قطارات وحافلات إضافية لمترو الأنفاق في ساعات الذروة. وينطبق هذا على خطوط مترو الأنفاق من الخط الأول إلى الثامن وحافلات المدينة التي تعمل على جميع الطرق.وحثت إدارة المدينة المواطنين على استخدام وسائل النقل العام وارتداء الأحذية ذات النعال العريضة أو أحذية المشي لتجنب الانزلاق على الطرق الجليدية.