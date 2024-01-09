موجة ثلوج تضرب كوريا اليوم الثلاثاء

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تساقطت كميات من الثلوج على جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء بدءا من منطقة العاصمة ومقاطعة كانغ وان في الصباح.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن يبلغ سمك الثلوج الكثيفة المتساقطة أكثر من 20 سنتيمترا في مقاطعة كيونغ كي والمناطق الداخلية من مقاطعة كانغ وان حتى الغد الأربعاء، في حين من المتوقع تساقط الثلوج بأكثر من عشرة سنتيمترات في سيول وإنتشون والمناطق الساحلية الغربية من مقاطعة كيونغ كي.ومن المتوقع أن تتلقى الأجزاء الشمالية من مقاطعتي شمال تشونغ تشنغ وشمال كيونغ سانغ ما بين 5 إلى 15 سنتيمترا، وأن تشهد الأجزاء الجنوبية من مقاطعة شمال تشونغ تشنغ وشرق مقاطعة شمال جولا ما بين 3 إلى 10 سنتيمترات.ونصحت هيئة الأرصاد الجوية الناس باستخدام وسائل النقل العام عند التنقل من وإلى العمل اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى احتمال حدوث اختناقات مرورية بسبب الثلوج الكثيفة.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى في فترة بعد ظهر اليوم الثلاثاء ما بين درجة واحدة إلى عشر درجات مئوية، بما في ذلك ثلاث درجات في سيول، وهو ما يعد أعلى بدرجتين إلى أربع درجات مقارنة بما كانت عليه أمس الاثنين.