البرلمان الكوري ينظر في مشروعات القوانين المعلقة اليوم الثلاثاء

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من المقرر أن يتعامل البرلمان الكوري مع عدد من مشروعات القوانين المعلقة في جلسة عامة يعقدها اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الأخير من الدورة الاستثنائية التي بدأت في شهر ديسمبر، والتي قد تتضمن قانونا خاصا يهدف إلى تسليط الضوء على حادث التدافع المميت في منطقة "إي تيه وان"، الذي أودى بحياة 159 شخصا في عام 2022.واقترح رئيس البرلمان "كيم جين بيو" التوصل إلى تسوية تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيقات خاصة دون إجراء تحقيق خاص، مع تأجيل التنفيذ إلى ما بعد الانتخابات العامة في شهر إبريل القادم.ويواصل قادة الحزب الحاكم وحزب المعارضة مفاوضات اللحظة الأخيرة بناء على الوساطة، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق نهائي.ومن المتوقع أيضا أن توافق الجلسة العامة على مشروع قانون لإنشاء وكالة مستقلة للفضاء، وقانون آخر لحظر تربية وذبح الكلاب للأكل. ومع ذلك، من غير المرجح أن تصوت جلسة الثلاثاء على مجموعة من مشروعات القوانين الخاصة بتحقيقات المحامي الخاص فيما يسمى "نادي الخمسة مليارات وون" في فضيحة تنمية "ديه جانغ دونغ"، والتلاعب المزعوم في الأسهم بواسطة السيدة الأولى "كيم كون هي".وقال مسؤول في حزب قوة الشعب الحاكم أمس الاثنين إن مشروعات القوانين لن يتم طرحها للتصويت اليوم الثلاثاء بسبب عدم موافقة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.