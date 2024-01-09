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الاقتصادية

الحساب الجاري الكوري يسجل فائضا للشهر السابع على التوالي في نوفمبر

Write: 2024-01-09 11:04:17

الحساب الجاري الكوري يسجل فائضا للشهر السابع على التوالي في نوفمبر

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر السابع على التوالي في نوفمبر. ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل فائض الحساب الجاري للبلاد لهذا الشهر إلى 4 مليارات و6 ملايين دولار أمريكي.
وبينما ظل الحساب الجاري الكوري يحقق فائضا لمدة سبعة أشهر متتالية، بلغ الفائض المجمع للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 27.4 مليار دولار، بزيادة تبلغ حوالي 300 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.
وعلى المستوى الفردي، واصل حساب السلع سلسلة فائض استمرت ثمانية أشهر بقيمة تزيد على سبعة مليارات دولار. وزادت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 56.4 مليار دولار في نوفمبر، وتوسعت للشهر الثاني على التوالي بعد انتعاشها في أكتوبر بعد انخفاض لمدة 14 شهرا على التوالي، في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 49.4 مليار دولار.
واتسع العجز في حساب الخدمات إلى 2.13 مليار دولار في نوفمبر.


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