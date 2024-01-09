غواتيمالا تنضم إلى اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وأمريكا الوسطى

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انضمت غواتيمالا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ومجموعة من خمس دول في أمريكا الوسطى.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، وقّع نائب الوزير لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة "روه كيون كي" مع ممثلي دول أمريكا الوسطى الست، بمن في ذلك وزير خارجية غواتيمالا "ماريو بوكارو"، اتفاقا بشأن إدراج غواتيمالا في منطقة التجارة الحرة.وكانت غواتيمالا في البداية من بين شركاء الحوار في اتفاقية التجارة الحرة في عامي 2015 و2016، لكنها انسحبت خلال المفاوضات وسط خلافات حول التعريفات الجمركية والقواعد المتعلقة ببلد المنشأ.ونفذت كوريا الجنوبية وخمس دول في أمريكا الوسطى، هي: كوستاريكا والسلفادور وبنما وهندوراس ونيكاراغوا، اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بها بالكامل منذ مارس 2021. وفي سبتمبر من العام الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لضم غواتيمالا إلى الاتفاقية بعد عامين من المفاوضات.وقالت وزارة التجارة الكورية إن الجهود الكورية تمكنت بشكل فعال من إكمال اتفاقية التجارة الحرة مع دول أمريكا الوسطى.