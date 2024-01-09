سام سونغ للإلكترونيات تسجل أقل أرباح تشغيلية سنوية منذ 15 عاما

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سجلت شركة سام سونغ للإلكترونيات أقل مستوى من الأرباح منذ 15 عاما في العام الماضي بسبب الركود العالمي في صناعة الرقائق.وقالت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة اليوم الثلاثاء إن أرباحها التشغيلية للعام الماضي 2023 سوف تبلغ حوالي 6 تريليونات و540 مليار وون، أي حوالي 4 مليارات و990 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 84.9% مقارنة بالعام الأسبق، بينما انخفضت قيمة المبيعات بنسبة 14.5% مقارنة بالعام الأسبق ليصل الإجمالي إلى 258.16 تريليون وون.وقد انخفضت قيمة الأرباح التشغيلية السنوية إلى أقل من عشرة تريليونات وون للمرة الأولى منذ 15 عاما، أي منذ أن سجلت 6 تريليونات و3 مليارات وون في عام 2008، خلال الأزمة المالية العالمية.ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تباطؤ قطاع أشباه الموصلات، حيث سجلت أعمال الرقائق عجزا تراكميا قدره 12 تريليون وون في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي. وبالنسبة للربع الرابع، سجلت الأرباح التشغيلية 2.8 تريليون وون، بانخفاض نسبته 35% مقارنة بالعام الأسبق، وحوالي 30% أقل من متوسط تقديرات "يونهاب إنفوماكس"، مما يكسر سلسلة النمو التي استمرت ثلاثة أشهر منذ الربع الأول من عام 2023.وبلغت قيمة مبيعات الشركة في الربع الرابع من العام الماضي 67 تريليون وون.