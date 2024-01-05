كوريا الجنوبية تنفذ مشروعا لإصلاح نظام الإنذار بالذكاء الاصطناعي

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تنفيذ مشروع لإصلاح نظام الإنذار في نقاط الحراسة على الجبهة الشرقية، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.وقالت هيئة برنامج اقتناء الدفاع إنها ستركب نظاما للمراقبة والتحكم يستخدم الذكاء الاصطناعي في نقاط الحراسة في الجبهة الشرقية حتى شهر ديسمبر من هذا العام.وأوضحت أن هذا المشروع يستهدف بناء نظام للتحكم يتم فيه تطبيق أحدث التقنيات، بما في ذلك كاميرات مراقبة حرارية للرصد الليلي والنهاري، مع وظائف تحليل المرئيات بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقدرات كشف متطورة مقارنة بأنظمة الإنذار القائمة حاليا.وتوقعت الهيئة أن تزداد كفاءة وموثوقية العمليات الأمنية طوال اليوم بغض النظر عن سوء الأحوال الجوية، وذلك من خلال تحسين قدرات الكشف القائمة على تحليل الصور بالذكاء الاصطناعي، والتصوير الحراري، وتكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة، لتحديد الأجسام بما في ذلك البشر والحيوانات.وتوقعت أيضا الحفاظ على وضع تنبيه مثالي من خلال معالجة نقاط الضعف التي تحدث بسبب انخفاض القدرة على الكشف، بما في ذلك حدوث إنذارات نتيجة لتقادم نظم وحدات الحراسة.