رفع نذكرة المترو في سيول بـ150 وون في النصف الثاني من العام

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تخطط بلدية سيول لرفع ثمن تذكرة ركوب مترو الأنفاق بمقدار 150 وون، أي ما يعادل حوالي 11 سنتا أمريكيا، خلال النصف الثاني من هذا العام، دون أن تحدد موعدا دقيقا لذلك.وعقد متحدث باسم بلدية سيول مؤتمرا صحفيا صباح اليوم أشار فيه إلى أنه يتم حاليا إعداد الإجراءات الإدارية والفنية ذات الصلة مع إدارة مقاطعة كيونغ كي وبلدية إنتشون ومؤسسة كوريل للسكك الحديدية، بحيث يتم تطبيق رفع رسوم المترو في غضون النصف الثاني من هذا العام.جاء ذلك بعد أن ربط البعض بين رفع رسوم مترو الأنفاق بالتزامن مع إطلاق بطاقة للمواصلات العامة في شهر يوليو القادم، لكن البلدية نفت ذلك قائلة إن إجراءات طرح تلك البطاقة تختلف عن إجراءات رفع رسوم المواصلات العامة.يذكر أن رسوم مترو الأنفاق الحالية في سيول تبلغ ألفا و400 وون عند الدفع بالبطاقة.وكانت بلدية سيول قد رفعت تلك الرسوم بمقدار 150 وون أيضا في شهر أكتوبر من العام الماضي، وأعلنت حينها عن خطة لرفع الرسوم مجددا بنفس المقدار خلال هذا العام.