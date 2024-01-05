إصدار تحذير من الثلوج في سيول وكيونغ كي وكانغ وان

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرا من الثلوج الكثيفة في المناطق الداخلية من مقاطعة كانغ وان، بعد إصدار تحذيرات مماثلة في العاصمة سيول ومقاطعة كيونغ كي.وقال تقرير أصدرته هيئة الأرصاد الجوية إن كمية الثلوج التي سقطت حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم بلغت 0.7 سنتيمتر في سيول، و0.9 سنتيمتر في مقاطعة كيونغ كي، و0.6 سنتيمتر في مقاطعة كانغ وان، بمتوسط بلغ سنتيمترا واحدا في منطقة العاصمة الكبرى ومقاطعة كانغ وان.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون السحب الثلجية أقوى في فترة بعد ظهر اليوم، بحيث تتساقط ثلوج بكثافة تتراوح بين 1 و3 سنتيمترات في الساعة، على مختلف أجزاء المناطق الداخلية الوسطى والجنوبية من البلاد.وتوقع التقرير أن يبلغ سمك الثلوج المتساقطة ما بين 3 و10 سنتيمترات في العاصمة سيول، بينما سيبلغ ما بين 5 و15 سنتيمترا في المناطق الداخلية الوسطى ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، لكنه سيتجاوز 20 سنتيمترا في المناطق الجبلية في مقاطعة كانغ وان.وحسب المناطق، من المتوقع تساقط الثلوج بكثافة في منطقة العاصمة ومقاطعة كانغ وان حتى ليلة اليوم، وفي مقاطعتي شمال وجنوب تشونغ تشُنغ والمناطق الشرقية في مقاطعة شمال جولا والمناطق الغربية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ فيما بين بعد ظهر اليوم والصباح الباكر من الغد.أما في الساحل الشرقي في مقاطعة كانغ وان والمناطق الشرقية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، فسوف تتساقط الثلوج فيما بين الصباح الباكر وبعد ظهر الغد.وقد تم إصدار تحذير خاص من الثلوج الكثيفة في مناطق مقاطعتي تشونغ تشنغ الداخلية والمناطق الشرقية في مقاطعة شمال جولا ومناطق مقاطعة شمال كيونغ سانغ الداخلية.