الرئيس يون يطالب الحكومة بتحسين طرق تنفيذ السياسات الجديدة

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طلب الرئيس الكوري "يون صوك يول" من المسؤولين الحكوميين التفكير في تحسين طرق تقديم الخدمات للجمهور، بحيث يتمكن المواطنون العاديون من الشعور بالتغييرات الناتجة عن السياسات الحكومية.جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، الذي عقد برئاسة الرئيس يون في مقر المكتب الرئاسي في منطقة يونغ سان في سيول، حيث أشار الرئيس إلى أنه مهما كانت السياسات جيدة فإنها ستكون عديمة الفائدة إذا لم يعرف الناس عنها ولم يستفيدوا منها.وأضاف أنه ينبغي التفكير بدقة من وجهة نظر المواطنين في المعلومات التي ينبغي توضيحها، ولمن ينبغي توضيحها، وكيفية تنفيذ ذلك.وأشار في هذا الصدد إلى قناة "تشونغ تي في" على يوتيوب، التي تستهدف الترويج لمدينة "تشونغ جو"، وقال إنها تروج للسياسات الجديدة بشكل ممتع، وهو ما أدى إلى أن يتجاوز عدد متابعيها ضعفيْ عدد سكان المدينة نفسها، وقال إن الحكومة في حاجة إلى اتباع مثل هذا النوع من الابتكار.وحث الرئيس مسؤولي الحكومة مجددا على السعي خلال هذا العام لتحسين معيشة الشعب، وقال إنه يتوجب جعل هذا العام نقطة تحول لتنفيذ طفرة كورية جديدة من خلال زيادة سرعة التقدم، مطالبا مسؤولي الحكومة باستغلال كل قدراتهم لإحداث تغيير حقيقي في حياة الشعب.وحول دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب التي ستُفتتح في مقاطعة "كانغ وان" يوم الـ19 من هذا الشهر، قال الرئيس إن الشباب القادمين من جميع أنحاء العالم الذين سيشاركون في تلك الدورةسوف يتذكرون كوريا دائما من خلال هذا الحدث، وبالتالي يتوجب الانتباه إلى كل التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك السكن والسلامة، حتى يتمكن المشاركون في هذه الدورة من العودة بذكريات جيدة فقط عن كوريا.