سيول تؤكد اتساق موقفها مع واشنطن وطوكيو بشأن بحر الصين الجنوبي

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قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن البيان المشترك الصادر مؤخرا عن كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في أعقاب الحوار الثلاثي لمنطقة المحيطين الهندئ والهادئ، يمثل الموقف الأساسي الذي اتخذته الحكومة الكورية بشكل ثابت بشأن القضايا المتعلقة بتايوان وبحر الصين الجنوبي.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية للصحفيين اليوم الأربعاء بأن الحكومة الكورية تواصل إجراء الاتصالات اللازمة بهذا الشأن مع الجانب الصيني عن طريق القنوات الدبلوماسية، موضحا أنه قد تم نقل موقف كوريا الجنوبية إلى الصين.جاء ذلك بعد أن أصدرت سيول وواشنطن وطوكيو بيانا مشتركا في ختام الحوار الثلاثي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الذي عقد في واشنطن يوم الجمعة الماضي، حيث أكدت مجددا دعمها للقانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة البحرية والطيران الجوي في منطقة بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان.ومن جانبها، نددت الحكومة الصينية بالبنود المتعلقة ببحر الصين الجنوبي وتايوان، التي وردت في البيان المشترك الصادر عن حوار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ووصفت "ماو نينغ" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء ما جاء في ذلك البيان بأنه "أمر يمثل تدخلا من قبل الدول الثلاث في الشؤون الداخلية الصينية ويشوه سمعة الصين".وأضافت "ماو" أن الوضع في بحر الصين الجنوبي يتمتع بالاستقرار، مؤكدة أن الصين تركز جهودها على حماية سيادة أراضيها وحقوقها البحرية وتضييق الفجوة في الخلافات مع الأطراف ذات الصلة.