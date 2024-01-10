كوريا تشهد سماء غائمة مع تساقط ثلوج وأمطار اليوم الأربعاء

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تشهد كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء سماء غائمة، مع هطول أمطار وتساقط ثلوج في معظم أنحاء البلاد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن معدل تساقط الثلوج سيتراوح بين ثلاثة وثمانية سنتيمترات في المناطق الجبلية في مقاطعات كانغ وان وشمال تشونغ تشنغ وشمال جولا، بينما سيبلغ في بعض المناطق أكثر من عشرة سنتيمترات. ومن المتوقع أن تشهد المناطق الجبلية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ تساقطا للثلوج يتراوح بين خمسة إلى عشرة سنتيمترات، في حين سيكون معدل تساقط الثلوج في المناطق الداخلية في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ بين ثلاثة وثمانية سنتيمترات. ومن المتوقع أن يتساقط ما يتراوح بين 1 إلى 5 سنتيمترات من الثلوج في المناطق الساحلية الغربية في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ والمناطق الداخلية الغربية في مقاطعة شمال جولا والمناطق الداخلية في مقاطعتيْ كيونغ سانغ.ودعت هيئة الأرصاد الجوية إلى توخي المزيد من الحذر حيث من المتوقع أن تكون الطرق زلقة للغاية بسبب الثلوج الكثيفة التي تساقطت أمس. وسوف تتراوح درجات الحرارة القصوى في فترة بعد ظهر اليوم الأربعاء بين 4 و10 درجات مئوية، بما في ذلك ست درجات في سيول، أي أعلى بدرجتين إلى سبع درجات مقارنة بما كانت عليه أمس الثلاثاء.ومن المتوقع أن تشهد المنطقة الوسطى سماء غائمة غدا الخميس، مع تساقط ثلوج بين الحين والآخر في المناطق الداخلية والجبلية من مقاطعة كانغ وان ليلا.