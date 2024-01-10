واشنطن تتهم موسكو بإطلاق المزيد من الصواريخ الكورية الشمالية على أوكرانيا

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قال مسؤول في الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن روسيا استخدمت مرة أخرى الصواريخ الباليستية التي قدمتها كوريا الشمالية، في حربها ضد أوكرانيا.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي" في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء إن روسيا أطلقت المزيد من الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية على أوكرانيا يوم السبت الماضي، وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تقوم بتقييم آثار تلك الضربات، لكنّ واحدا على الأقل من تلك الصواريخ سقط في منطقة "خاركيف".وكان "كيربي" قد أكد في تصريحات أدلى بها يوم الخميس الماضي صحة تقرير نشرته مؤخرا صحيفة "وول ستريت جورنال"، يزعم أن بيونغ يانغ قدمت عشرات الصواريخ الباليستية إلى موسكو، وقال إن القوات الروسية أطلقت بعضا من تلك الصواريخ على أوكرانيا يوم 30 ديسمبر و2 يناير.كما شدد المسؤول الأمريكي أيضا على أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سوف يثيرون قضية تجارة الأسلحة بين موسكو وبيونغ يانغ، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال إن نقل الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية إلى روسيا يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.وأضاف أن الولايات المتحدة ستطالب بمحاسبة روسيا على انتهاك الالتزامات الدولية التي كانت قد وافقت عليها، كما ستواصل كشف صفقات الأسلحة هذه ومعاقبة المتورطين فيها.