معدل التوظيف في كوريا يصل إلى مستوى قياسي في عام 2023

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 300 ألف وظيفة خلال العام الماضي، حيث وصل معدل التوظيف إلى مستوى قياسي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين في عام 2023 قد بلغ 28 مليونا و416 ألفا، بزيادة مقدارها 327 ألفا على أساس سنوي، وبنسبة زيادة 1.2%. وارتفع الرقم السنوي إلى 301 ألف في عام 2019 لكنه انخفض إلى 218 ألفا في عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن يتحول إلى 369 ألفا في العام التالي. وفي عام 2022، ارتفع الرقم بأكبر وتيرة منذ 22 عاما ليصل إلى 816 ألفا.وحسب الفئات العمرية، كانت أكبر زيادة في التوظيف بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بزيادة سنوية مقدارها 366 ألفا، بينما انخفض الرقم لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما بمقدار 98 ألفا. وارتفع معدل التوظيف لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما بمقدار 0.5 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 62.6%، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1963.كما ارتفعت نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 عاما بـ0.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 69.2%.وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 2.7% في العام الماضي.