وزراء خارجية 49 دولة يوقعون بيانا ضد صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا

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أدان وزراء خارجية 49 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، عمليات نقل الصواريخ الباليستية بين كوريا الشمالية وروسيا.وأدان بيان مشترك وقعه وزراء خارجية 48 دولة إلى جانب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي "بأشد العبارات الممكنة" تصدير كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية إلى روسيا، واستخدام تلك الصواريخ ضد أوكرانيا.وقال البيان إن عمليات نقل الأسلحة هذه تزيد من المعاناة في أوكرانيا وتدعم الحرب العدوانية الروسية، كما تقوض النظام العالمي لمنع الانتشار النووي.وقال وزراء الخارجية إنهم يشعرون بقلق عميق إزاء التداعيات الأمنية لهذا التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ على أوربا وشبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وجميع أنحاء العالم.ودعا البيان المشترك كلا من موسكو وبيونغ يانغ إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة التي تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأضاف أن الدول الموقعة على البيان تراقب عن كثب ما تعطيه روسيا لكوريا الشمالية مقابل تلك الأسلحة.