3.1 تريليون وون زيادة في حجم الديون الأسرية في كوريا خلال ديسمبر

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قال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن إجمالي حجم الديون الأسرية لدى البنوك بلغ 1095 تريليون وون على أساس شهر ديسمبر من العام الماضي، بزيادة مقدارها 3.1 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق.وأشار التقرير إلى أن حجم قروض الرهن العقاري لدى البنوك في ديسمبر الماضي قد شهد زيادة بمقدار 5.2 تريليون وون، بعد أن كان قد زاد بمقدار 5.7 تريليون وون في الشهر الأسبق.وأرجع التقرير السبب في انخفاض الزيادة في قروض الرهن العقاري إلى تراجع حجم تداول العقارات، وتوقع أن يستمر اتجاه الانخفاض في شهر يناير الجاري.وقال التقرير إن حجم قروض الشركات الكبيرة لدى البنوك شهد انخفاضا بمقدار تريليوني وون في ديسمبر، بعد أن كان قد سجل زيادة بمقدار 1.5 تريليون وون في نوفمبر.أما حجم قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد انخفض بمقدار 3.9 تريليون وون في ديسمبر بعد أن كان قد شهد زيادة بمقدار 5.8 تريليون وون في نوفمبر.