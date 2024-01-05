أحراب المعارضة تصادق على مشروع قانون خاص بحادث إي تيه وان

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صادق البرلمان الكوري بقيادة أحزاب المعارضة على مشروع قانون خاص بإعادة التحقيقات في كارثة التدافع المميت التي وقعت عشية احتفالات الهالوين في منطقة إي تيه وان في سيول في شهر أكتوبر من عام 2022.ويقضي مشروع القانون بتشكيل لجنة خاصة لإعادة إجراء التحقيقات في تلك الكارثة التي كان معظم ضحاياها من الشباب.وأعرب حزب قوة الشعب الحاكم الذي قاطع التصويت على مشروع القانون الخاص، عن مخاوفه من احتمال أن يتم تشكيل تلك اللجنة الخاصة بطريقة متحيزة، وأنه ستكون لدى تلك اللجنة سلطات مفرطة.ومن جانبه دعا الحزبُ الديمقراطي المعارض الرئيسي الرئيسَ "يون صوك يول" إلى عدم استخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون الخاص بإعادة إجراء التحقيقات في كارثة "إي تيه وان".وقد أجرى المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية مفاوضات بشأن تشكيل اللجنة الخاصة وسلطاتها، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق، مما أدى إلى مقاطعة نواب الحزب الحاكم للتصويت.وأعرب المكتب الرئاسي عن أسفه لمصادقة البرلمان على مشروع القانون الخاص بدون إبرام اتفاق بين المعسكرين الحاكم والمعارض.وأضاف أنه سيوضح موقفه لاحقا بعد إجراء مشاورات مع الحزب الحاكم والوزارات ذات الصلة.