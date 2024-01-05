انخفاض عدد سكان كوريا الجنوبية للعام الرابع على التوالي

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شهد عدد السكان في كوريا الجنوبية انخفاضا في العام الماضي وللعام الرابع على التوالي وسط التراجع المستمر في عدد المواليد الجدد.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الإدارة العامة والأمن اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية 51 مليونا و325 ألفا و329 نسمة على أساس نهاية العام الماضي، بانخفاض مقداره 113 ألفا و709 أشخاص مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد الجدد في العام الماضي بلغ 235 ألفا و39 طفلا، فيما بلغ عدد الوفيات 353 ألفا و920، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان في كوريا الجنوبية بمقدار 118 ألفا و881 شخصا.وشهد عدد السكان الذكور انخفاضا للعام الخامس على التوالي ليصل إلى 25 مليونا و565 ألفا و736، بينما سجل عدد السكان الإناث انخفاضا للعام الثالث على التوالي، ليبلغ 25 مليونا و759 ألفا و593.وبلغت حصة الناس في السبعينيات من العمر من إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية 12.31% في العام الماضي، فيما بلغت حصة من هم في العشرينيات من العمر 12.07%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصة من هم في السبعينيات، من إجمالي عدد السكان، نظيرتها للعشرينيات منذ بدء إعداد الإحصاءات ذات الصلة.وبلغت حصة الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما من إجمالي عدد السكان 18.96%، بزيادة مقدارها 463 ألفا و121 شخصا مقارنة بالعام الأسبق.وبلغ عدد السكان في سن العمل الذي يتراوح بين 15 عاما و64 عاما، 35 مليونا و931 ألفا و57 شخصا في العام الماضي، بانخفاض مقداره 350 ألفا و97 شخصا عن العام الأسبق.