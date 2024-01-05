سيول تعرب عن قلقها من نقل أسلحة كورية شمالية للخارج

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أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن قلقها من نقل أسلحة كورية شمالية إلى الخارج.جاء ذلك تعليقا على التقارير التي تحدثت عن استخدام حركة حماس الفلسطينية أسلحة كورية شمالية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "إيم سو سوك" في موجز صحفي أمس الثلاثاء إن تجارة الأسلحة مع كوريا الشمالية تعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن، وتهديدا خطيرا للسلام والأمن ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل على مستوى العالم أيضا.وأكد أن حكومة سيول سوف تبذل جهودا بالتعاون مع الدول الحليفة والمجتمع الدولي لإلزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن.وقد كشف موقع راديو صوت أمريكا يوم الجمعة الماضي عن صورة لمفجر قذيفة مكتوب عليه حروف كورية، مشيرا إلى أن حركة حماس تستخدم أسلحة أنتجتها كوريا الشمالية.ومن جانبها، قالت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية إن لديها أدلة تفصيلية متعلقة بحجم الأسلحة التي حصلت عليها حركة حماس من كوريا الشمالية، وموعد الحصول عليها.