هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية توافق على الصناديق المتداولة الفورية للبتكوين

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وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في قرار تاريخي على عدد كبير من منتجات التداول المتعلقة بالعملة المشفرة البتكوين.وأعلن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة "غاري جينسلر" ذلك القرار في بيان أصدره أمس الأربعاء، حيث سمح لأحد عشر صندوقا ببدء التداول اعتبارا من اليوم الخميس.وتأتي هذه الخطوة بعد أن حققت شركة إدارة الأصول الرقمية "غراي سكيل" للاستثمارات انتصارا كبيرا على هيئة الأوراق المالية والبورصة في أغسطس من العام الماضي، عندما ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية رفض الهيئة طلبا قدمته الشركة لتحويل صندوق البتكوين لديها إلى صندوق متداول في البورصة.وقال "جينسلر" إن المحكمة خلُصت إلى أن الهيئة فشلت في شرح أسبابها لرفض إدراج الأصول الرقمية وتداولها في البورصة.وأضاف أنه بناء على هذه الظروف وما تمت مناقشته بالكامل في أمر الموافقة، فإنه يشعر أن المسار الملائم للمضي قدما هو إعطاء الضوء الأخضر لإدراج وتداول أسهم العملات المشفرة، من خلال الشركات التي تطرح المنتج في السوق الفورية.